Главу евродипломатии спустили с небес на Землю за слова о России: «Сама наглость!»

Политолог отметил, что Каллас на протяжении долгого времени критиковала президента США Дональда Трампа за якобы «неправильное» отношение к России и переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако этого ей оказалось недостаточно. Поэтому сразу после телефонного разговора глав двух государств 19 мая она пожаловалась на отсутствие «давления» на Россию в рамках диалога. И это, уверен Бэндоу, является проявлением вопиющей наглости.