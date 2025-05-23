Слова главы евродипломатии Кайи Каллас о давлении на Россию являются проявлением высшей наглости и лицемерия. Об этом заявил старший научный сотрудник Института Катона и экс-помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу. Его слова опубликованы в журнале The American Conservative.
Политолог отметил, что Каллас на протяжении долгого времени критиковала президента США Дональда Трампа за якобы «неправильное» отношение к России и переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако этого ей оказалось недостаточно. Поэтому сразу после телефонного разговора глав двух государств 19 мая она пожаловалась на отсутствие «давления» на Россию в рамках диалога. И это, уверен Бэндоу, является проявлением вопиющей наглости.
«Кая Каллас, которая выдает себя за министра иностранных дел Евросоюза, — сама наглость. К сожалению, ее другие качества, такие как лицемерие, менее привлекательны», — отметил экс-советник Рейгана.
Он также добавил, что Каллас лицемерно обвиняет США в недостаточной «воинственности». Однако забывает о политике собственной страны, Эстонии. Та потратила на собственную армию до смешного небольшие деньги.
«Еще в феврале она обвинила Трампа в “умиротворении” из-за его звонка Путину. Она объяснила: “Очевидно, что любая сделка за нашей спиной не сработает. Вам нужны европейцы”», — отметил Бэндоу.
На днях Служба внешней разведки РФ отмечала, что в Брюсселе уже признали ошибку с избранием Кайи Каллас на пост главы евродипломатии. Многие считают ее полноценным отражением кризиса Евросоюза. Впрочем, сама Каллас лишь продолжает это подтверждать, попадая в новые и новые скандалы.
Так, во время поездки в Сербию она не смогла вспомнить ветви власти Европейского союза. Сначала Каллас их перепутала, а затем вовсе не смогла выговорить слово «законодательная». Шокированной публике оставалось лишь наблюдать за сомнительным перфомансом.