FT: Мерц хочет «подавить» дебаты о возобновлении проекта «Северный поток»

Санкции ЕС по «Северным потокам» могут быть направлены против компании-оператора трубопроводов или других компаний, которые могли бы взять на себя управление ими, а также работы по их восстановлению, сказал один из источников газеты. Еврокомиссия планировала начать обсуждение возможных санкций с правительствами стран ЕС на текущей неделе.