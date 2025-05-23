FT: Мерц хочет «подавить» дебаты о возобновлении проекта «Северный поток»

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, говоря на прошлой неделе о готовящихся новых санкциях против России, упомянула «Северный поток». Как сообщил источник газете, перед тем как выступить с этим заявлением, она проконсультировалась с Мерцом, он поддержал идею главы ЕК. «Канцлер [Германии] действительно поддерживает санкции против “Северного потока — 2”, — сказал газете представитель кабмина ФРГ.
Другие собеседники издания отмечают, что канцлер пытается «подавить» любые дискуссии в Германии о возможном будущем возобновлении проекта. Европейские санкции против газового проекта «потенциально решили бы политическую проблему» для Мерца, отмечает газета.
Санкции ЕС по «Северным потокам» могут быть направлены против компании-оператора трубопроводов или других компаний, которые могли бы взять на себя управление ими, а также работы по их восстановлению, сказал один из источников газеты. Еврокомиссия планировала начать обсуждение возможных санкций с правительствами стран ЕС на текущей неделе.