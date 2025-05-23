На что потратили? PAS за последние четыре года получила более 2,5 млрд евро, но Молдове это, кроме долгов, ничего не принесло

«Долги молдаван с легкой руки PAS растут как снежный ком: на этот раз Европарламент кинул нам с барского плеча 1,9 млрд евро в “помощи”, из которых 80% — кредит. Звучит весомо, но давайте разберемся на что пойдет эта сумма. Займ придется вернуть, да еще и с процентами и неизвестно что Молдова должна еще сделать. Как обычно прилагается и ряд требований и обязательств. А “подарили нам” лишь 500 миллионов евро. Причем 20% гранта потратить придется на “укрепление институтов власти”.