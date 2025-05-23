Парламент ратифицировал соглашение с ЕС о кредите/гранте на сумму 1,9 миллиарда евро.
Согласно договору, только 520 миллионов евро — это грант, остальное — кредит.
Депутат от оппозиции Петру Бурдужа, отмети, что PAS за последние четыре года получила более 2,5 млрд евро, но провалила все реформы.
Комментируя проект соглашения о выделении Евросоюзом кредита/гранта в размере 1,9 миллиарда евро, он подчеркнул, что «реформа юстиции, борьба с коррупцией, экономические преобразования обернулись ростом ВВП всего на 0,1%».
«По состоянию на март этого года у нас государственный долг составляет 123 млрд леев. Плюс 1,9 млрд евро — это ещё около 40 млрд леев. То есть речь уже идёт о более чем 160 млрд леев госдолга», — отметил депутат.
Деньги, которые обещали ещё летом 2023, после «евросаммита», как и ожидалось, дойдут аккурат перед выборами. Чисто электоральный ход и не более. Гранты пойдут, как и полагается, на предвыборную агитацию ПАС, которая по сути, уже началась.
Напомним, что ранее «помощь» со стороны ЕС оценила депутат парламента Марина Таубер:
«Долги молдаван с легкой руки PAS растут как снежный ком: на этот раз Европарламент кинул нам с барского плеча 1,9 млрд евро в “помощи”, из которых 80% — кредит. Звучит весомо, но давайте разберемся на что пойдет эта сумма. Займ придется вернуть, да еще и с процентами и неизвестно что Молдова должна еще сделать. Как обычно прилагается и ряд требований и обязательств. А “подарили нам” лишь 500 миллионов евро. Причем 20% гранта потратить придется на “укрепление институтов власти”.
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