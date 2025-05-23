«Оргия коррупции»: владельцев криптовалюты Трампа собрали на ужин

Инвесторы, вложившиеся в криптовалюту Дональда Трампа $Trump, собрались в гольф-клубе президента США на фоне протестов. Сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен назвала ужин «оргией коррупции». Критики обвинили президента США в том, что он ставит на первое место личную прибыль, после того как его семья, вероятно, заработала сотни миллионов долларов на криптотокенах.
В четверг Дональд Трамп устроил ужин для инвесторов в его мемкойны, пока критики предупреждали, что президент США ставит личную выгоду на первое место.
Около 220 крупнейших инвесторов в мемную криптомонету $TRUMP собрались на эксклюзивный ужин в частном загородном клубе мистера Трампа в Северной Вирджинии, отмечает Sky News.
Когда президент США прибыл, более сотни протестующих у Национального гольф-клуба Трампа держали плакаты с надписями «Америка не продается», «Остановите криптокоррупцию» и «Обнародуйте список».
Сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен назвала ужин, на котором президент США выступал около получаса, а затем станцевал под песню YMCA, «оргией коррупции».
Доступ на ужин и к президенту можно было получить, купив достаточное количество криптотокенов $TRUMP, чтобы обеспечить себе место.
Белый дом настаивал на том, что Трамп посетит мероприятие «в свое личное время», но на кафедре, за которой он стоял, была президентская эмблема, подчеркивает Sky News.
NBC News сообщает, что во время своего выступления Трамп не обнародовал никаких новых правил в отношении криптовалют, но высказался в поддержку потенциального резервирования биткоинов, а затем сразу же ушел.
В общей сложности инвесторы потратили около $148 млн, а 25 крупнейших держателей криптомонеты потратили более $111 млн, по данным аналитической компании Inca Digital.
По данным блокчейн-аналитической компании Chainalysis, компания, контролируемая семьей Трамп, и вторая фирма владеют 80% оставшихся монет $TRUMP и на данный момент заработали $320,19 млн.
Согласно анализу блокчейна, более половины из 220 владельцев, посетивших мероприятие, вероятно, находятся за пределами США. Это привело к заявлениям о том, что президент США продал доступ к себе иностранным инвесторам с аукциона в целях личной выгоды, отмечает Sky News.
В ответ на критику в адрес Трампа, использующего свой офис для обогащения за счет мемкойнов, пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила: «Все активы президента находятся в слепом трасте, которым управляют его дети. И я бы сказала, что одна из многих причин, по которой американский народ переизбрал этого президента на этот пост, заключается в том, что он был очень успешным бизнесменом, прежде чем оставить его, чтобы публично служить нашей стране».
Одним из присутствовавших был родившийся в Китае криптопредприниматель и миллиардер Джастин Сунь. Он занял первое место в конкурсе на ужин со своим кошельком трамповских мемкойнов стоимостью 18,5 млн долларов и является крупнейшим публично известным инвестором в семейную криптоплатформу, которая принесла им сотни миллионов долларов. Джастин Сунь опубликовал видеозаписи своего посещения отдельных частей комплекса Белого дома в среду, а в четверг — видеозаписи участия Трампа в торжественном ужине. В феврале Комиссия по ценным бумагам и биржам США приостановила дело о мошенничестве, возбужденное против него в 2023 году, сославшись на общественные интересы.
Однако личности большинства владельцев монет, присутствовавших на мероприятии, остаются неизвестными. Среди собравшихся был один, известный просто как Огл, специалист по криптобезопасности, который появляется в видеоинтервью с лицом, закрытым банданой, и в солнцезащитных очках. Он говорит, что это делается для защиты его личности.
Даже некоторые сторонники Трампа обеспокоены тем, что его личное участие может навредить усилиям по установлению доверия. «Это неприятно и ненужно отвлекает внимание, — считает Ник Картер, сторонник Трампа и партнер криптоинвестиционной компании Castle Island Ventures. — Мы бы предпочли, чтобы он принял закон, основанный на здравом смысле, и оставил все как есть».