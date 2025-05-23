«Оргия коррупции»: владельцев криптовалюты Трампа собрали на ужин

В ответ на критику в адрес Трампа, использующего свой офис для обогащения за счет мемкойнов, пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила: «Все активы президента находятся в слепом трасте, которым управляют его дети. И я бы сказала, что одна из многих причин, по которой американский народ переизбрал этого президента на этот пост, заключается в том, что он был очень успешным бизнесменом, прежде чем оставить его, чтобы публично служить нашей стране».