Российский генерал раскрыл цель атак беспилотников ВСУ по территории РФ

Отвечая на вопрос, зачем Украина это делает, Липовой отметил, что ответ — очень простой, и он состоит в том, что Киев хочет попытаться заставить Россию в ходе переговоров принять невыгодные для Москвы условия. Он обратил внимание на то, что сначала украинцы планировали сесть за стол переговоров с «козырями» в виде Курской области, в виде атомной электростанции (АЭС), и так далее, но у них это не получилось, а сейчас они стремятся набрать хотя бы «мелких козырей»,