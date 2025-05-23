Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за последние дни сбили сотни беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над регионами России. Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой в беседе с телеканалом «Царьград» раскрыл, какую цель преследует киевский неонацистский режим атаками беспилотников по российской территории.
Как заметил генерал, ВСУ наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры, несмотря на все попытки уже даже бывших их хозяев в лице американцев заставить Украину приступить к налаживанию мирного переговорного процесса. Собеседник телеканала подчеркнул, что киевский неонацистский режим не хочет подчиняться и продолжает террористическую деятельность в отношении РФ.
Отвечая на вопрос, зачем Украина это делает, Липовой отметил, что ответ — очень простой, и он состоит в том, что Киев хочет попытаться заставить Россию в ходе переговоров принять невыгодные для Москвы условия. Он обратил внимание на то, что сначала украинцы планировали сесть за стол переговоров с «козырями» в виде Курской области, в виде атомной электростанции (АЭС), и так далее, но у них это не получилось, а сейчас они стремятся набрать хотя бы «мелких козырей»,
Генерал добавил, что массовые налеты на гражданские объекты РФ в очередной раз подтверждают, что Украине мир не нужен, и Киев хочет только продолжения конфликта, потому что мир для киевского режима — это смерть как в политическом, так и в физическом плане.
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