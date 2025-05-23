Губернатор и глава Заксобрания Новосибирской области сверились с ветеранами

В Новосибирске состоялся VIII Пленум областного совета ветеранов, в котором приняли участие губернатор Андрей Травников и председатель Законодательного Собрания области, Андрей Шимкив.
С ключевым докладом, посвященным итогам празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в ветеранских организациях региона и задачам по дальнейшему совершенствованию гражданско-патриотического воспитания в Год защитника Отечества, выступил председатель областного совета ветеранов, Владимир Панарин.
Андрей Травников выразил благодарность ветеранскому активу за их значительный вклад в различных сферах. Он отметил, что с 2022 года к общим задачам добавились такие приоритеты, как патриотическое воспитание молодежи, поддержка участников специальной военной операции и их семей, а также сохранение памяти о подвигах советского народа. Губернатор подчеркнул ведущую роль ветеранских организаций в решении этих вопросов и обозначил задачу определения наиболее эффективных и востребованных патриотических мероприятий для дальнейшего распространения в муниципалитетах области. В завершение выступления Андрей Травников вручил награды — Благодарственные письма Губернатора Новосибирской области.
Андрей Шимкив, от лица депутатов областного парламента, также поблагодарил ветеранские организации за их вклад в патриотическое воспитание молодежи, поддержку ветеранов и участников СВО.
Деятельность областной организации ветеранов в рамках празднования 80-летия Победы и Года защитника Отечества была направлена на укрепление связи между поколениями, сохранение исторической правды и памяти о героизме предков, а также воспитание уважения к истории, традициям и героям страны.