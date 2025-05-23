Губернатор и глава Заксобрания Новосибирской области сверились с ветеранами

Андрей Травников выразил благодарность ветеранскому активу за их значительный вклад в различных сферах. Он отметил, что с 2022 года к общим задачам добавились такие приоритеты, как патриотическое воспитание молодежи, поддержка участников специальной военной операции и их семей, а также сохранение памяти о подвигах советского народа. Губернатор подчеркнул ведущую роль ветеранских организаций в решении этих вопросов и обозначил задачу определения наиболее эффективных и востребованных патриотических мероприятий для дальнейшего распространения в муниципалитетах области. В завершение выступления Андрей Травников вручил награды — Благодарственные письма Губернатора Новосибирской области.