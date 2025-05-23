Посол России раскрыл последствия разработки Британией нового оружия

Разработка Великобританией и Германией нового высокоточного оружия станет ударом по режиму контроля над вооружениями после разрушения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. Его слова передает РИА Новости.
Как известно, недавно Минобороны Британии заявило, что страна совместно с Германией будет разрабатывать новое высокоточного оружие. Дальность его действия будет составлять свыше двух тысяч километров. Кроме того, еще в 2024 году СМИ сообщали о планах Лондона и Берлина создать ракеты, способные пролетать порядка 3,2 тыс. километров. Причем все это — под эгидой «усиления сдерживающего потенциала НАТО».
Однако подобные меры, уверен Келин, не приведут ни к чему хорошему. В первую очередь потому, что ударят по режиму контроля над вооружением.
«Это часть новой волны милитаризации Европы под предлогом угрозы со стороны России. Это еще один удар по режиму, который был установлен 30 лет назад Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Этот договор был разрушен американцами», — сказал посол РФ в Лондоне.
Особенно странными действия Лондона и Берлина выглядят на фоне многочисленных заявлений президента России Владимира Путина. Глава государства неоднократно подчеркивал, что РФ не собирается воевать ни с Европой, ни с НАТО. Более того, он даже называл подобные заявления бредом. По его словам, подобными действиями власти ЕС попросту пытаются напугать собственное население.