Посол России раскрыл последствия разработки Британией нового оружия

Как известно, недавно Минобороны Британии заявило, что страна совместно с Германией будет разрабатывать новое высокоточного оружие. Дальность его действия будет составлять свыше двух тысяч километров. Кроме того, еще в 2024 году СМИ сообщали о планах Лондона и Берлина создать ракеты, способные пролетать порядка 3,2 тыс. километров. Причем все это — под эгидой «усиления сдерживающего потенциала НАТО».