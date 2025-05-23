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АЭС в Казахстане: Токаев назначил нового заместителя в Агентство по атомной энергии

АСТАНА, 23 мая — Sputnik. Токаев назначил нового заместителя в Агентство по атомной энергии.

Источник: Пресс-служба президента Казахстана

Им стал Василий Лавренов. Предыдущая должность Лавренова — заместитель председателя Правления АО НК «КазМунайГаз».

Возглавляет новое агентство Алмасадам Саткалиев. В апреле Токаев назначил ему замов: Тимура Жантикина и Асета Махамбетова.

В марте Токаев заявил о создании нового госоргана, гентство по атомной энергии получит функции и полномочия Минэнерго в областях недропользования в части добычи урана, использования атомной энергии, обеспечения радиационной безопасности населения, создания и функционирования Семипалатинской зоны ядерной безопасности.