АЭС в Казахстане: Токаев назначил нового заместителя в Агентство по атомной энергии

В марте Токаев заявил о создании нового госоргана, гентство по атомной энергии получит функции и полномочия Минэнерго в областях недропользования в части добычи урана, использования атомной энергии, обеспечения радиационной безопасности населения, создания и функционирования Семипалатинской зоны ядерной безопасности.