СМИ узнали о планах Евросоюза по санкциям против «Северных потоков»

Меры, которые готовит Евросоюз в отношении «Северных потоков» в рамках новых антироссийских санкций, будут, как пишет Financial Times, направлены против оператора «Северного потока 2» Nord Stream 2 AG, а также российских и зарубежных компаний, необходимых для перезапуска и эксплуатации трубопровода.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что «для оказания давления на Россию» готовится новый пакет санкций, который включит ограничения против газопроводов «СП-1» и «СП-2».
FT, ссылаясь на свои источники, уточнила, что ограничения ЕС будут направлены против Nord Stream 2 AG. «А также любых других компаний (российских или иных), которые необходимы для перезапуска и эксплуатации», — говорится в статье.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что между Россией и США есть разногласия, однако восстановление «Северных потоков» — интерес не только наших стран, а европейские политики, которые выступают против их восстановления, — «либо больные люди, либо самоубийцы».