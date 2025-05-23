СМИ узнали о планах Евросоюза по санкциям против «Северных потоков»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что между Россией и США есть разногласия, однако восстановление «Северных потоков» — интерес не только наших стран, а европейские политики, которые выступают против их восстановления, — «либо больные люди, либо самоубийцы».