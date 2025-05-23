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В Госдуме захотели ввести штрафы за несоблюдение личной гигиены

В этом году Государственная дума России вернется к теме введения штрафов за несоблюдение личной гигиены.

В этом году Государственная дума России вернется к теме введения штрафов за несоблюдение личной гигиены. Об этом в беседе с 360.ru рассказал депутат ГД РФ Виталий Милонов.

Он считает, что необходимо приравнять к хулиганству появление в общественных местах в неопрятном внешнем виде или в дурно пахнущей одежде. С такой же идеей парламентарий выступал еще в прошлом году. Однако тогда инициатива не получила развития.

Милонов подчеркнул, что несоблюдение личной гигиены может доставлять дискомфорт и в некоторых случаях даже может быть опасен для людей, что следует, как он считает, приравнять к административному правонарушению и выписывать штрафы.

«Необходимо установить определенные стандарты. Мы же культурное общество, а не Париж, где человек может хоть бомжевать на входе в магазин, а все будут должны его перешагивать», — заявил депутат.

Он также уточнил, что в вопросе оценки неопрятности человека не нужно опускаться до математических формул, а ориентироваться на здравый смысл.