В Приднестровье объявили режим террористической опасности

«Указ о террористической опасности будет действовать, пока есть террористическая опасность», — сказал чиновник.
По его словам, такое решение принято после серии пугающих терактов, которые были полностью раскрыты и расследованы. Лидер Приднестровья также заверил, что, несмотря на угрозу, безопасность граждан на массовых мероприятиях будет обеспечиваться в полной мере.
Ранее депутат Верховного совета Приднестровья заявил, что Евросоюз послал в Молдавию военных «консультантов» из ФРГ, которые должны будут подготовить молдавских солдат к войне с Россией. Как утверждается, начнётся она в конце 2020-х годов.