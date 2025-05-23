Алаудинов рассказал об отказе «Ахмата» брать в плен наемников

Военнослужащие спецназа «Ахмат» не берут в плен иностранных наемников, так как они пошли сознательно воевать против Российской Федерации. Соответствующее заявление в интервью РИА Новости сделал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«Мы никогда не брали в плен ни одного иностранца, то есть вообще такой задачи изначально не ставилось», — поделился подробностями он.
По словам российского генерала, иностранные наемники, которые пришли воевать против России, не являются братьями.
Командир «Ахмата» добавил, что в отличие от украинцев, которых принудительно заставляют воевать, наемники приходят сражаться против Российской Федерации на добровольной основе, поэтому их надо «уничтожать».
Ранее Алаудинов заявил, что эшелоны обороны ВСУ осыпаются по всей линии боевого соприкосновения. По его словам, власти Украины проводят эвакуацию гражданского населения не только в Сумской области, но и в других регионах.