Рубио хочет ужесточить санкции против России, но Трамп против

Европейские лидеры рассчитывали, что США усилят давление на Москву, но вместо этого Трамп заявил о перспективах восстановления торговых отношений с Россией. Это вызвало недоумение в ЕС, где опасаются, что смягчение санкций Вашингтоном подорвет единство блока.