Денис Паслер призвал активнее голосовать за проекты благоустройства

В Свердловской области с 21 апреля до 12 июня идет голосование за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). Жители сами выбирают парки и общественные территории, которые необходимо благоустроить в следующем году. Ход голосования контролируют региональные и муниципальные власти.
Врио губернатора Денис Паслер 20 мая провел заседание межведомственной комиссии Свердловской области. На нем глава региона заслушал ряд глав муниципалитетов, где подрядчики ещё не приступили к благоустройству территорий, выбранных жителями в 2024 году. Также во время заседания были названы города-аутсайдары, то есть те, где жители неактивно участвуют в голосовании. В их числе оказались Екатеринбург, Ревда и Верхняя Пышма.
— Подход к финансированию благоустройства в регионе остаётся простым и справедливым: где жители активно голосуют и включены в проект — туда идут средства. А там, где нет вовлечённости или нарушаются сроки — будем перераспределять ресурсы. Важно, чтобы каждый муниципалитет понимал свою ответственность перед людьми. Те, кто не справляется с графиком, должны ускориться. Люди ждут результатов, и мы не имеем права подводить, — сказал Денис Паслер.
Глава региона подчеркнул, что в случае несоблюдения сроков реализации проектов, выбранных жителями в прошлом году, выделенные средства у недобросовестных муниципалитетов будут изъяты и направлены на другие территории.
Например, в Екатеринбурге на рейтинговое голосование представлены восемь проектов. Сейчас лидируют три — набережная реки Ольховка, бульвар Культуры и Основинский парк. При реализации проектов вся флора и фауна этого замечательного парка будет сохранена.
Голосование за общественные территории по проекту «Формирование комфортной городской среды» идет на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru. Принять участие может любой житель региона старше 14 лет, имеющий подтверждённую учётную запись на Госуслугах. Также проголосовать можно с помощью волонтёров, которых можно встретить на улицах, в парках и общественных учреждениях Свердловской области.