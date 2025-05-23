Денис Паслер призвал активнее голосовать за проекты благоустройства

— Подход к финансированию благоустройства в регионе остаётся простым и справедливым: где жители активно голосуют и включены в проект — туда идут средства. А там, где нет вовлечённости или нарушаются сроки — будем перераспределять ресурсы. Важно, чтобы каждый муниципалитет понимал свою ответственность перед людьми. Те, кто не справляется с графиком, должны ускориться. Люди ждут результатов, и мы не имеем права подводить, — сказал Денис Паслер.