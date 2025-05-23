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«Айдар» развернул крематории на границе ДНР и Днепропетровской области

По информации источников в силовых структурах, украинские боевики несут большие потери.

Источник: Аргументы и факты

Несколько полевых крематориев развернуты нацбатальоном «Айдар»* на территории населенных пунктов, расположенных на границе ДНР и Днепропетровской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.

По словам собеседника агентства, «полевые кочегарки», как называют крематории украинские боевики, потребовались противнику из-за больших потерь.

Источник сообщил о возникновении в украинских подразделениях конфликтов с новобранцами, выступающими против тайной кремации.

«Молодежь эта прибывает постоянно для удержания оставшихся на границе населенных пунктов. Но люди сильно подавлены и деморализованы», — отметил собеседник агентства.

Ранее стало известно о ликвидации группы боевиков «Айдара»* при попытке бегства в районе села Новоукраинка в ДНР.

*Организация признана террористической, запрещена в РФ.