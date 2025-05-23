В Непале решили провести расследование скоростного подъема военных на Эверест

В Непале начато расследование в связи с рекордным восхождением на Эверест группы британских альпинистов, в состав которой вошли бывшие военные и министр по делам ветеранов Великобритании Эл Карнс. Как сообщает Telegraph, команда использовала ксенон для ускоренной акклиматизации, что позволило им подняться на вершину всего за пять дней вместо традиционных двух месяцев.