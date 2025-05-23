В Непале решили провести расследование скоростного подъема военных на Эверест

В Непале начато расследование в связи с рекордным восхождением на Эверест группы британских альпинистов, в состав которой вошли бывшие военные и министр по делам ветеранов Великобритании Эл Карнс. Как сообщает Telegraph, команда использовала ксенон для ускоренной акклиматизации, что позволило им подняться на вершину всего за пять дней вместо традиционных двух месяцев.
Глава непальского туристического ведомства Нараян Прасад Регми заявил, что власти не были уведомлены о применении альпинистами этого вещества, которое может считаться допингом. «Мы расследуем деятельность турагентства и альпинистов, включая британского министра», -сообщил Регми. Он добавил: «Они будут вызваны для дачи объяснений, и в случае нарушений последуют санкции в рамках закона».
Эл Карнс, возглавлявший группу, заявил, что «невероятно горд» установлением рекорда самого быстрого восхождения без предварительной акклиматизации в Гималаях. Но использование ксенона вызвало вопросы у экспертов и властей Непала, которые настаивают на соблюдении этических норм в альпинизме.
Расследование может привести к ужесточению правил восхождений на Эверест.
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