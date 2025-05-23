Стало известно о желании Рубио ужесточить санкции против России

Американский госсекретарь Марко Рубио хочет ужесточения ограничительных мер в отношении Российской Федерации и принятия законопроекта сенатора от Республиканской партии Линдси Грэма* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), который предусматривает введение новых санкций против РФ, что может помешать перезагрузке отношений Москвы и Вашингтона, пишет New Lines, ссылаясь на близкий к госсекретарю источник.
«Заметьте, как Рубио поднимает вопрос санкций ежедневно», — поделился подробностями источник. По мнению собеседника издания, госсекретарь США хочет продвижения законопроекта Грэма в конгрессе, поскольку у него есть большинство, которое может преодолеть вето в сенате, и это может сорвать любую перезагрузку отношений с российской стороной.
Ранее Рубио заявил, что донес до российской стороны вероятность введения новых ограничительных мер на фоне растущей поддержки соответствующего законопроекта сенатора-республиканца Линдси Грэма в американском конгрессе.