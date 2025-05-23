Стало известно о желании Рубио ужесточить санкции против России

Американский госсекретарь Марко Рубио хочет ужесточения ограничительных мер в отношении Российской Федерации и принятия законопроекта сенатора от Республиканской партии Линдси Грэма* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), который предусматривает введение новых санкций против РФ, что может помешать перезагрузке отношений Москвы и Вашингтона, пишет New Lines, ссылаясь на близкий к госсекретарю источник.