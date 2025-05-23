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Келин: Планы Британии и Германии являются угрозой контролю над вооружениями

Совместная разработка Британией и Германией нового высокоточного оружия станет очередным ударом по режиму контроля над вооружениями. Об этом в пятницу, 23 мая, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.

Совместная разработка Британией и Германией нового высокоточного оружия станет очередным ударом по режиму контроля над вооружениями. Об этом в пятницу, 23 мая, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.

При этом оружие будет обладать дальностью действия более двух тысяч километров.

— Это часть новой волны милитаризации Европы под предлогом угрозы со стороны России. Это еще один удар по режиму, который был установлен 30 лет назад Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Этот договор был разрушен американцами, — цитирует Келина РИА Новости.

Посол также заявил, что британские власти скрывают от России информацию о местонахождении и состоянии здоровья бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль, Москва даже не знает, живы ли они.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в свою очередь заявил, что не поддерживает идею появления ядерного оружия у европейских стран на фоне снижения интереса к ним у США. По его словам, это «четкая и последовательная позиция» британского правительства.