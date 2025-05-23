Келин: Планы Британии и Германии являются угрозой контролю над вооружениями

— Это часть новой волны милитаризации Европы под предлогом угрозы со стороны России. Это еще один удар по режиму, который был установлен 30 лет назад Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Этот договор был разрушен американцами, — цитирует Келина РИА Новости.