Мирные жители Краматорска бегут в Россию от зверств ВСУ

«Из-за того, что ВСУ размещают свои склады с оружием и боеприпасами в жилых домах Краматорска, мирные жители города всеми правдами и неправдами стараются уехать. Многие пытаются окольными путями выехать в Россию», — сказал неназванный собеседник издания.