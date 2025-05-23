Многие жители оккупированного украинскими боевиками города Краматорска в ДНР пытаются выехать в Россию. Они бегут из родного города из-за действий ВСУ. Об этом сообщили в местном пророссийском подполье, пишет РИА Новости.
Отмечается, что на данный момент боевики ВСУ продолжают буквально наводить ужас на жителей Краматорска. В том числе, когда нагло пользуются их домами для собственных целей. Например, размещения складов.
«Из-за того, что ВСУ размещают свои склады с оружием и боеприпасами в жилых домах Краматорска, мирные жители города всеми правдами и неправдами стараются уехать. Многие пытаются окольными путями выехать в Россию», — сказал неназванный собеседник издания.
Тем временем украинский нацбатальон «Айдар»* продолжает терпеть сокрушительное поражение на границе Днепропетровской области и ДНР. Члены подразделения даже развернули полевой крематорий, чтобы скрыть потери. Попутно разгораются бунты. Новобранцы «Айдара»* конфликтуют с «бывалыми» боевиками из-за сжигания трупов собственных сослуживцев.
*Запрещенная в России террористическая организация.