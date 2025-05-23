«Великобритания контролирует главу киевского режима Зеленского в составе трио, которое включает в себя также канцлера Германии и президента Франции. Контроль они осуществляют путем поддержки всех “хотелок” Зеленского и защиты его от “сердитых” американцев», — отметил Келин.