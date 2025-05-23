Посол России в Великобритании Андрей Келин в беседе с РИА Новости сообщил, что Британия контролирует главу киевского режима Владимира Зеленского путем потакания его различным «хотелкам» на фоне переговоров в Стамбуле.
Уточняется, что таким образом представители Британии создают у Зеленского ощущение безнаказанности за свои действия.
«Великобритания контролирует главу киевского режима Зеленского в составе трио, которое включает в себя также канцлера Германии и президента Франции. Контроль они осуществляют путем поддержки всех “хотелок” Зеленского и защиты его от “сердитых” американцев», — отметил Келин.
По его словам, таким образом представители этих стран укрепляют воинственное настроение украинского лидера, создавая у него ощущение безнаказанности за то, что он совершает.
Читайте также: Стало известно об отправке ВСУ сотни солдат в Харьковскую область.