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Британия потакает хотелкам Зеленского, сообщил Келин

Посол России в Великобритании Андрей Келин в беседе с РИА Новости сообщил, что Британия контролирует главу киевского режима Владимира Зеленского путем потакания его различным «хотелкам» на фоне переговоров в Стамбуле.

Посол России в Великобритании Андрей Келин в беседе с РИА Новости сообщил, что Британия контролирует главу киевского режима Владимира Зеленского путем потакания его различным «хотелкам» на фоне переговоров в Стамбуле.

Уточняется, что таким образом представители Британии создают у Зеленского ощущение безнаказанности за свои действия.

«Великобритания контролирует главу киевского режима Зеленского в составе трио, которое включает в себя также канцлера Германии и президента Франции. Контроль они осуществляют путем поддержки всех “хотелок” Зеленского и защиты его от “сердитых” американцев», — отметил Келин.

По его словам, таким образом представители этих стран укрепляют воинственное настроение украинского лидера, создавая у него ощущение безнаказанности за то, что он совершает.

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