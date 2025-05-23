«Таким образом Лондон пытается стреножить российский флот на Чёрном море, хотя соотношение сил в этом регионе значительно в нашу пользу», — сказал глава дипмиссии РФ в ответ на вопрос РИА «Новости» о роли Британии в укреплении военно-морского потенциала Украины.
Дипломат обратил внимание на то, что королевство занималось этим ещё до начала российской военной операции на Украине.
На растущую агрессию Великобритании в отношении Черноморского региона ранее указал и помощник президента РФ, глава российской Морской коллегии Николай Патрушев. Он обвинил Лондон в попытках установить контроль над морем.