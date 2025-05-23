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«‎Стреножить флот»: Британия задумала нехорошее против российских кораблей в Чёрном море

Великобритания прилагает всё новые попытки ограничить возможности российского флота на Чёрном море и именно с этой целью помогает военно-морским силам Украины. Об этом заявил посол РФ в Соединённом королевстве Андрей Келин.

Источник: Life.ru

«Таким образом Лондон пытается стреножить российский флот на Чёрном море, хотя соотношение сил в этом регионе значительно в нашу пользу», — сказал глава дипмиссии РФ в ответ на вопрос РИА «‎Новости» о роли Британии в укреплении военно-морского потенциала Украины.

Дипломат обратил внимание на то, что королевство занималось этим ещё до начала российской военной операции на Украине.

На растущую агрессию Великобритании в отношении Черноморского региона ранее указал и помощник президента РФ, глава российской Морской коллегии Николай Патрушев. Он обвинил Лондон в попытках установить контроль над морем.