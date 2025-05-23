«‎Стреножить флот»: Британия задумала нехорошее против российских кораблей в Чёрном море

«Таким образом Лондон пытается стреножить российский флот на Чёрном море, хотя соотношение сил в этом регионе значительно в нашу пользу», — сказал глава дипмиссии РФ в ответ на вопрос РИА «‎Новости» о роли Британии в укреплении военно-морского потенциала Украины.