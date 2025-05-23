Орбан обвинил Украину в шпионаже на территории Венгрии

«Многие их действия указывают на то, что они стремятся убедить венгров в необходимости поддержать членство Украины в Евросоюзе», — сказал Орбан. По его словам, «украинцы хотят мобилизовать венгерскую оппозицию и осуществляют дезинформационные акции», чтобы подорвать доверие к проходящему сейчас в Венгрии референдуму по вопросу о вступлении Украины в сообщество.