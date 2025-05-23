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Орбан обвинил Украину в шпионаже на территории Венгрии

БУДАПЕШТ, 23 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в шпионской деятельности против его страны, в том числе в проведении разведывательных оперативных мероприятий на венгерской территории. Выступая в утренней программе радиостанции Kossuth, он заявил, что Киев предпринимает такие шаги, используя венгерскую политическую оппозицию, чтобы добиться вступления в Евросоюз.

Источник: Reuters

Глава правительства отметил, что знаком с видеозаписями, на которых зафиксирована «работа украинских агентов, выявленных венгерским государством». Эти люди пытаются налаживать контакты с оппозиционными партиями, чтобы повлиять на общественное мнение в пользу принятия Украины в ЕС.

«Многие их действия указывают на то, что они стремятся убедить венгров в необходимости поддержать членство Украины в Евросоюзе», — сказал Орбан. По его словам, «украинцы хотят мобилизовать венгерскую оппозицию и осуществляют дезинформационные акции», чтобы подорвать доверие к проходящему сейчас в Венгрии референдуму по вопросу о вступлении Украины в сообщество.

«Их спецслужбы проводят оперативные мероприятия на территории Венгрии, чтобы каким-то образом заставить венгерское правительство принять такое решение вопреки нашим интересам», — пояснил премьер. Он отметил, что Украина использует в этих целях большие средства и пытается «задействовать серьезные ресурсы».