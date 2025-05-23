FT: ЕС готовит санкции против оператора «Северных потоков»

Разрабатываемые Евросоюзом санкции в отношении «Северных потоков» предусматривают ограничения против компании-оператора Nord Stream 2 AG, а также российских и зарубежных фирм, которые нужны для перезапуска и эксплуатации трубопровода. Об этом со ссылкой на источники пишет британская газета Financial Times.
Ранее о подготовке новых антироссийских санкций объявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Она уточняла, что ограничения будут направлены против газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».
«Ограничения ЕС будут направлены против Nord Stream 2 AG…, а также любых других компаний — российских или иных, — которые необходимы для его перезапуска и эксплуатации», — утверждают источники FT.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва и Вашингтон ведут переговоры по вопросу «Северных потоков». Он выразил надежду, что США используют своё влияние, чтобы не допустить полного отказа стран ЕС от российского газа. В Германии заявляли, что Берлин не участвует в переговорах по «Северным потокам».