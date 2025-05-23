FT: ЕС готовит санкции против оператора «Северных потоков»

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва и Вашингтон ведут переговоры по вопросу «Северных потоков». Он выразил надежду, что США используют своё влияние, чтобы не допустить полного отказа стран ЕС от российского газа. В Германии заявляли, что Берлин не участвует в переговорах по «Северным потокам».