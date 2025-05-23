Вина «асов» ВСУ на F-16 в уничтожении своего же Су-27 получила новое подтверждение

Напомним, что ранее украинские Воздушные силы сообщали, что истребитель Су-27 потерпел крушение во время отражения атаки российских дронов. Пилоту удалось катапультироваться, он был эвакуирован из леса и доставлен в больницу. Причиной крушения стал «дружественный огонь» со стороны истребителей F-16, также выполнявших боевое задание.