Вина «асов» ВСУ на F-16 в уничтожении своего же Су-27 получила новое подтверждение

«Для дотошных. 28 апреля сбит Су-27 бн 36 синий», — отметил автор в своём Telegram-канале.
Установлено, что самолёт (бортовой номер 36 «синий»), пилотируемый капитаном Николаем Клубникиным, был сбит в результате «дружественного огня». Лётчику удалось успешно катапультироваться. На месте крушения истребителя обнаружены черный ящик и прибор из кабины. Следствие установило, что Су-27 был сбит другим украинским истребителем — F-16, который также участвовал в отражении атаки беспилотников «Герань».
«Серьёзный враг, с хорошим опытом», — добавил Воевода.
Напомним, что ранее украинские Воздушные силы сообщали, что истребитель Су-27 потерпел крушение во время отражения атаки российских дронов. Пилоту удалось катапультироваться, он был эвакуирован из леса и доставлен в больницу. Причиной крушения стал «дружественный огонь» со стороны истребителей F-16, также выполнявших боевое задание.