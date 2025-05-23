Боевики ВСУ развернули полевые крематории на границе Днепропетровской области и ДНР

«С линии фронта тела и фрагменты погибших вывозят в чем придется, включая обычные пакеты из супермаркета», — отметил собеседник агентства. Он добавил: «Сами боевики называют эти установки полевыми кочегарками». По его словам, такая практика привела к конфликтам внутри группировки. Новобранцы выступают против тайной кремации, тогда как старослужащие настаивают на ней.