Боевики украинской группировки «Айдар»* (*- признана террористической и запрещена в РФ) организовали полевые крематории в населенных пунктах на границе Донецкой Народной Республики (ДНР) и Днепропетровской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. По их данным, незаконное вооруженное формирование несет значительные потери, а крематории используются для их сокрытия.
«С линии фронта тела и фрагменты погибших вывозят в чем придется, включая обычные пакеты из супермаркета», — отметил собеседник агентства. Он добавил: «Сами боевики называют эти установки полевыми кочегарками». По его словам, такая практика привела к конфликтам внутри группировки. Новобранцы выступают против тайной кремации, тогда как старослужащие настаивают на ней.
Силовики также сообщают о низком моральном духе среди боевиков. «Молодежь прибывает для удержания позиций, но люди деморализованы и подавлены», — добавили в ведомстве.
Ранее «Айдар*» неоднократно обвинялся в военных преступлениях, а его действия на Донбассе вызывали резкую критику со стороны правозащитных организаций.
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