Стало известно, что произошло в командовании ВСУ после удара «Искандера»

Большие запасы тактических баллистических ракет обеспечили Российской Федерации существенное преимущество с начала полномасштабных боевых действий с Украиной в феврале 2022 года, причем интенсивность ударов с использованием комплексов «Искандер-М» существенно возросла с 2023 года, когда военно-промышленный комплекс нарастил выпуск баллистических ракет 9К720.