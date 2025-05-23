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Стало известно, что произошло в командовании ВСУ после удара «Искандера»

Российский удар ракетой «Искандер-М» по полигону подготовки боевиков ВСУ в Сумской области раскрыл острые противоречия в командовании вооруженных сил Украины, пишет InfoBRICS (IB).

Российский удар ракетой «Искандер-М» по полигону подготовки боевиков ВСУ в Сумской области раскрыл острые противоречия в командовании вооруженных сил Украины, пишет InfoBRICS (IB).

Этот удар Вооруженных сил России выявил острые разногласия в командном составе киевского режима: некоторые офицеры подали в отставку вследствие того, что они назвали «бессмысленными приказами и ненужными жертвами», поделился своей точкой зрения военный эксперт Драго Боснич.

Минобороны РФ 20 мая сообщило, что расчет ОТРК «Искандер» ударом уничтожил до 70 боевиков вооруженных сил Украины в лагере подготовки в Сумской области.

Большие запасы тактических баллистических ракет обеспечили Российской Федерации существенное преимущество с начала полномасштабных боевых действий с Украиной в феврале 2022 года, причем интенсивность ударов с использованием комплексов «Искандер-М» существенно возросла с 2023 года, когда военно-промышленный комплекс нарастил выпуск баллистических ракет 9К720.