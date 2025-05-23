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На что обижаются политики в Молдове: «Мы им ничего не должны — это они должны нам» — мнение

Политики не должны обижаться на избирателей, журналистов, экспертов [видео]

Источник: Комсомольская правда

Дмитрий Чубашенко, журналист:

«Мы политикам ничего не должны — это они должны нам. Они почему-то всегда обижаются на людей: на избирателей — за то, что не так голосуют, на журналистов — за то, что не так пишут, на экспертов — за то, что не так анализируют. Это неправильный подход».

Заявление было сделано в рамках экспертного клуба Нины Димогло, который является открытой площадкой для диалога, целью которой является продвижение свободы слова, свободной прессы и демократических ценностей в Молдове.