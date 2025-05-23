На что обижаются политики в Молдове: «Мы им ничего не должны — это они должны нам» — мнение

Дмитрий Чубашенко, журналист:
«Мы политикам ничего не должны — это они должны нам. Они почему-то всегда обижаются на людей: на избирателей — за то, что не так голосуют, на журналистов — за то, что не так пишут, на экспертов — за то, что не так анализируют. Это неправильный подход».
Заявление было сделано в рамках экспертного клуба Нины Димогло, который является открытой площадкой для диалога, целью которой является продвижение свободы слова, свободной прессы и демократических ценностей в Молдове.