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Европарламент одобрил введение новых пошлин на удобрения из Беларуси

Европарламент поддержал введение новых пошлин на сельхозпродукцию и удобрения из Беларуси и РФ.

Источник: Комсомольская правда

Европарламент одобрил введение новых пошлин на удобрения и сельскохозяйственную продукцию из Беларуси и России. Подробности обнародованы на официальном сайте Европейского парламента, передает БелТА.

В сообщении сказано, что большинством голосов депутаты Европарламента поддержали введение новых заградительных пошлин из названных стран в отношении сельхозпродукции и удобрений. Данное решение было принято, несмотря на несогласие со стороны европейских фермеров, которые опасаются резкого скачка цен на ключевые для них товары.

Говорится, что европейские депутаты поддержали предложение Еврокомиссии, связанное с увеличением тарифов ЕС на 50% на те сельхозпродукты из Беларуси и РФ, которые по-прежнему освобождены от иных таможенных пошлин.

«Продукты, на которые повлияют новые тарифы, включают сахар, уксус, муку и корма для животных», — отметили в сообщении.

Вместе с тем предусматривается тариф в размере 6,5% на удобрения, которые импортируются из Беларуси и России, а также пошлины в размере от 40 до 45 евро за тонну на 2025−2026 годы.

Одобренный текст также предусматривает тариф в размере 6,5% на удобрения, импортируемые из России и Беларуси, а также пошлины в размере от 40 до 45 евро за тонну на 2025−2026 годы.

Тем временем СМИ сообщили, что Евросоюз намерен сократить дипломатов в странах, это затронет и Беларусь.

Ранее в Беларуси зарплаты вырастут в одной из бюджетных отраслей с 1 июля 2025.

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