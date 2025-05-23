Европарламент одобрил введение новых пошлин на удобрения из Беларуси

Европарламент одобрил введение новых пошлин на удобрения и сельскохозяйственную продукцию из Беларуси и России. Подробности обнародованы на официальном сайте Европейского парламента, передает БелТА.
В сообщении сказано, что большинством голосов депутаты Европарламента поддержали введение новых заградительных пошлин из названных стран в отношении сельхозпродукции и удобрений. Данное решение было принято, несмотря на несогласие со стороны европейских фермеров, которые опасаются резкого скачка цен на ключевые для них товары.
Говорится, что европейские депутаты поддержали предложение Еврокомиссии, связанное с увеличением тарифов ЕС на 50% на те сельхозпродукты из Беларуси и РФ, которые по-прежнему освобождены от иных таможенных пошлин.
«Продукты, на которые повлияют новые тарифы, включают сахар, уксус, муку и корма для животных», — отметили в сообщении.
Вместе с тем предусматривается тариф в размере 6,5% на удобрения, которые импортируются из Беларуси и России, а также пошлины в размере от 40 до 45 евро за тонну на 2025−2026 годы.
Одобренный текст также предусматривает тариф в размере 6,5% на удобрения, импортируемые из России и Беларуси, а также пошлины в размере от 40 до 45 евро за тонну на 2025−2026 годы.
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