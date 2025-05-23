В аэропорту Кишинева вновь задержали архиепископа Маркелла

«Решили с моим знакомым совершить паломничество по святым местам в Турции. Были билеты туда и обратно, ваучеры для заселения в гостиницу, где мы должны были проживать двое суток. Мне запретили выехать, подвергая унизительным обыскам. Вернули паспорт и билет в то время, когда самолет уже был на взлетной полосе», — рассказал архиепископ.
По его словам, он настаивал, чтобы при досмотре присутствовал адвокат. На это пограничники ответили, что владыка не впервые подвергается обыску. Архиепископ подтвердил, что у него есть уже множество актов и в каждом написано, что при обыске ничего не обнаружено или изъято.
«Мы в течение двух минут были у выхода, где садятся в автобус, но мне сказали, что десять минут назад закончилась посадка. Вот такие демократические решения у нас принимают те, кто имеет право принимать решение», — добавил иерарх.
Перед Пасхой власти Молдавии дважды не позволили архиепископу Маркеллу вылететь в Израиль за Благодатным огнем. В РПЦ расценили это как вмешательство в религиозную жизнь. С критикой выступили также российский МИД, общественные деятели по всему миру, а в ООН заявили, что собирают информацию по срыву поездки архиепископа.
По словам лидера молдавского координационного комитета «Победа» Алексея Петровича, которого самого трижды за последний месяц задерживали в аэропорту, подобным образом власти борются с неугодными.
Усиленные досмотры пассажиров под наблюдением вооруженных полицейских начались в аэропорту Кишинева в апреле прошлого года. Под особым контролем —представители оппозиционного блока «Победа», общественники и политики, возвращающиеся из России. Как отмечал председатель общественной организации «Конгресс русских общин Республики Молдова» Валерий Клименко, особое внимание уделяется всем, кто намерен участвовать в форумах, конференциях, круглых столах и других мероприятиях в России.
В конце марта в аэропорту задержали главу Гагаузии Евгению Гуцул, которую суд затем отправил под домашний арест.
В последние годы власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране. Против многих оппозиционных политиков возбуждены уголовные дела. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации и не допускать их до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия Службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией». В стране закрыты десятки телеканалов и сайтов, предоставляющих отличную от правящей власти точку зрения, в том числе российские радио Sputnik, «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Лента.ру» и другие, заблокированы более сотни Telegram-каналов.