В аэропорту Кишинева вновь задержали архиепископа Маркелла

В последние годы власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране. Против многих оппозиционных политиков возбуждены уголовные дела. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации и не допускать их до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия Службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией». В стране закрыты десятки телеканалов и сайтов, предоставляющих отличную от правящей власти точку зрения, в том числе российские радио Sputnik, «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Лента.ру» и другие, заблокированы более сотни Telegram-каналов.