Токаев принял исполнительного директора Зеленого климатического фонда

В свою очередь Мафальда Дуарте поддержала усилия Казахстана, направленные на решение климатических проблем. В частности, она высоко оценила реализуемый при участии фонда и ПРООН Национальный план адаптации, который включает комплексную систему управления рисками стихийных бедствий и систему раннего оповещения.