Токаев принял исполнительного директора Зеленого климатического фонда

Как сказано в публикации Акорды за 23 мая, президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что в Казахстане уделяется особое внимание охране окружающей среды, в том числе сохранению и приумножению лесного фонда, рациональному использованию природных ресурсов.
Также, Казахстан в 2026 году планирует провести Региональный климатический саммит.
Основная цель данного мероприятия — поиск коллективного решения важнейших задач, включая адаптацию к последствиям изменения климата, обеспечение продовольственной и водной безопасности.
В свою очередь Мафальда Дуарте поддержала усилия Казахстана, направленные на решение климатических проблем. В частности, она высоко оценила реализуемый при участии фонда и ПРООН Национальный план адаптации, который включает комплексную систему управления рисками стихийных бедствий и систему раннего оповещения.
Собеседники также подчеркнули значимость формирования бережного отношения к природе и развития экологической культуры в обществе.