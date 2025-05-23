Путин наградил самарского космонавта Кононенко

«Для меня эта награда — не только признание моих личных заслуг, но и знак огромного уважения за труд и усилия тысяч людей в ракетно-космической промышленности, благодаря которым Россия остается ведущей космической державой мира. Горжусь тем, что вношу свой вклад в развитие пилотируемой отечественной космонавтики, выполняя эксперименты и различные технологические работы вне пределов Земли. Буду и впредь с честью выполнять свой долг и работать на благо нашей великой Родины», — заявил Олег Кононенко.