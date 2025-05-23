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Челябинская область наращивает сотрудничество с Беларусью

Южный Урал посетила делегация Гомельской области союзного государства. Возглавил её Иван Крупко, руководитель Гомельского областного исполкома. Белорусы посетили ряд знаковых предприятий нашего региона, а также приняли участие в обсуждении дальнейшего сотрудничества с правительством Челябинской области.

Источник: Пресс-служба правительства Челябинской области

В беседе с зарубежными коллегами губернатор Алексей Текслер отметил несколько направлений, в которых можно наращивать взаимодействие. Сотрудничество в этих областях может быть экономически выгодно обоим регионам.

Во-первых, кооперация в сфере машиностроения и аграрной промышленности. Глава Челябинской области предложил вместе развивать сельское хозяйство, производство оборудования для добычи и переработки нефти, компонентов для машин и спецтехники, наладить поставки сельхозпродукции.

Во-вторых, совместная работа по импортозамещению — обмен технологиями и ресурсами с целью снизить зависимость от зарубежных государств.

В-третьих, увеличение транспортного сообщения, развитие туристических маршрутов, создание совместных тематических проектов. В июне из Челябинска в Минск запустят ещё один авиарейс. Если спрос на полёты будет высоким, частоту полётов между Южным Уралом и столицей Беларуси могут увеличить.

В-четвёртых, обмен опытом в сферах образования, культуры, спорта, патриотического воспитания. Также губернатор предложил открыть в регионах павильоны — в Гомеле экспозицию, посвящённую Южному Уралу, а в Челябинске выставку Гомельской области.

Алексей Текслер напомнил, что Беларусь — важный для нас партнёр.

«Республика устойчиво занимает третье место в товарообороте Челябинской области. В этом году отмечается рост как импорта, так и экспорта. Многие наши предприниматели зачастую начинают экспортную деятельность именно с Беларуси в связи с отсутствием существенных барьеров», — рассказал губернатор.

Также он отметил готовность наращивания поставок, в том числе, высокотехнологиного оборудования, например, челябинских роботов-манипуляторов. Был обсужден вопрос и гуманитарного обмена. Например, члены патриотических, молодёжных и школьных организаций могут существенно расширить свой опыт, общаясь с коллегами. В любом случае, сотрудничество будут продолжать и развивать.

«Беларусь для нас надёжный друг и партнёр. И от укрепления региональных связей наши страны только выиграют», — подчеркнул Алексей Текслер в своих социальных сетях.

В завершение встречи политики подписали соглашение о сотрудничестве между правительством нашего региона и исполкомом Гомельской области. Документ затрагивает многие сферы, в том числе культуру, науку, туризм, спорт, строительство, транспорт, сельское хозяйство и промышленность.

После делегация Гомельской области и губернатор Челябинской области отправились к челябинскому мемориалу Вечного огня. Здесь прошла церемония возложения цветов в память о погибших в Великую Отечественную войну героях.