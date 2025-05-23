Челябинская область наращивает сотрудничество с Беларусью

В беседе с зарубежными коллегами губернатор Алексей Текслер отметил несколько направлений, в которых можно наращивать взаимодействие. Сотрудничество в этих областях может быть экономически выгодно обоим регионам.
Во-первых, кооперация в сфере машиностроения и аграрной промышленности. Глава Челябинской области предложил вместе развивать сельское хозяйство, производство оборудования для добычи и переработки нефти, компонентов для машин и спецтехники, наладить поставки сельхозпродукции.
Во-вторых, совместная работа по импортозамещению — обмен технологиями и ресурсами с целью снизить зависимость от зарубежных государств.
В-третьих, увеличение транспортного сообщения, развитие туристических маршрутов, создание совместных тематических проектов. В июне из Челябинска в Минск запустят ещё один авиарейс. Если спрос на полёты будет высоким, частоту полётов между Южным Уралом и столицей Беларуси могут увеличить.
В-четвёртых, обмен опытом в сферах образования, культуры, спорта, патриотического воспитания. Также губернатор предложил открыть в регионах павильоны — в Гомеле экспозицию, посвящённую Южному Уралу, а в Челябинске выставку Гомельской области.
Алексей Текслер напомнил, что Беларусь — важный для нас партнёр.
«Республика устойчиво занимает третье место в товарообороте Челябинской области. В этом году отмечается рост как импорта, так и экспорта. Многие наши предприниматели зачастую начинают экспортную деятельность именно с Беларуси в связи с отсутствием существенных барьеров», — рассказал губернатор.
Также он отметил готовность наращивания поставок, в том числе, высокотехнологиного оборудования, например, челябинских роботов-манипуляторов. Был обсужден вопрос и гуманитарного обмена. Например, члены патриотических, молодёжных и школьных организаций могут существенно расширить свой опыт, общаясь с коллегами. В любом случае, сотрудничество будут продолжать и развивать.
«Беларусь для нас надёжный друг и партнёр. И от укрепления региональных связей наши страны только выиграют», — подчеркнул Алексей Текслер в своих социальных сетях.
В завершение встречи политики подписали соглашение о сотрудничестве между правительством нашего региона и исполкомом Гомельской области. Документ затрагивает многие сферы, в том числе культуру, науку, туризм, спорт, строительство, транспорт, сельское хозяйство и промышленность.
После делегация Гомельской области и губернатор Челябинской области отправились к челябинскому мемориалу Вечного огня. Здесь прошла церемония возложения цветов в память о погибших в Великую Отечественную войну героях.