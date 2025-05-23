Челябинская область наращивает сотрудничество с Беларусью

«Республика устойчиво занимает третье место в товарообороте Челябинской области. В этом году отмечается рост как импорта, так и экспорта. Многие наши предприниматели зачастую начинают экспортную деятельность именно с Беларуси в связи с отсутствием существенных барьеров», — рассказал губернатор.