Суд временно отстранил от должности главу Минимущества Приангарья Марину Быргазову

Министру имущественных отношений Иркутской области Марине Быргазовой предъявлено обвинение, и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Сегодня, 23 мая, следствие ходатайствовало о временном отстранении чиновницы от занимаемой должности, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.
В ходе судебного заседания сторона защиты представила суду копию заявления о добровольном прекращении полномочий по занимаемой должности министра имущественных отношений Иркутской области с отметкой о приеме данного заявления в управлении кадров губернатора Иркутской области.
Кировским районным судом города Иркутска ходатайство следователя удовлетворено. Марину Быргазову временно отстранили от полномочий до 11 июля.
Напомним, что, по словам Марины Быргазовой, ее деятельность невозможна в условиях ограничения прав.
Ранее агентство сообщало, что Быргазова не освоила лимиты бюджетных обязательств в 167 млн рублей, выделенные на формирование и управление специализированным жилищным фондом Иркутской области для детей-сирот в целях приобретения не менее 41 жилого помещения.
Установлено, что в 2021 году фигурантка дела, будучи главой Минимущества региона, знала об очереди из детей-сирот (всего к обеспечению жилыми помещениями подлежало 15,1 тысячи человек), имела достаточно денег на земельные ресурсы для обеспечения жильем детей-сирот, однако не выполнила свои должностные обязанности по формированию специализированного жилищного фонда Иркутской области. В результате были нарушены права детей-сирот, которые своевременно не получили жилье до конца 2021 года.