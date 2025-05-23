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Токаев объявил выговор министру транспорта: Карабаев рассказал о своей реакции

Министр транспорта Казахстана Марат Карабаев в кулуарах Сената 23 мая прокомментировал вопрос о том, что будет делать после выговора Касым-Жомарта Токаева, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Источник: primeminister.kz

Журналисты поинтересовались, как в связи с этим выговором он оценивает свою работу и появлялись ли у него мысли сложить свои полномочия.

Политический госслужащий не вправе обсуждать решения главы государства. Что касается нашего министерства и его сотрудников, все вместе будем работать над тем, чтобы своевременно и качественно исполнить те поручения президента, которые поставлены перед нами. Я, как первый руководитель этого государственного органа, буду прилагать все усилия, чтобы оправдать оказанное мне доверие.

сказал в ответ глава Минтранспорта

По его словам, по итогам четырех месяцев рост транспортной отрасли составляет 22%. В прошлом году рост был 8,5%.

Что касается каждой отрасли, мы говорили, что за последние два года в автотранспорте транзит вырос в два раза. При этом транзит с КНР вырос в три раза, составил 3,6 млн тонн. В прошлом году вы знаете, были завершены большие, крупные инфраструктурные проекты — это и Астана — Алматы, и Талыдкорган — Усть-Каменогорск, и Актау — Актобе — Кандагаш. В авиации также все показатели положительные. При этом основные три больших аэропорта были введены в эксплуатацию. Поэтому по каждой отрасли есть положительные сдвиги.

заявил министр

Складывать свои полномочия Марат Карабаев не планирует.

Я в своей работе буду ориентироваться. Останусь. Сосредоточен для того, чтобы качественно и в свое время выполнить все поручения президента.

резюмировал он

14 мая президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Совбеза объявил выговор министру транспорта. Глава государства поручил увеличить объемы транзитных перевозок в качестве одного из необходимых шагов для получения мультипликативного эффекта, в том числе за счет внедрения в глобальные цепочки мировых поставок.