Токаев объявил выговор министру транспорта: Карабаев рассказал о своей реакции

Что касается каждой отрасли, мы говорили, что за последние два года в автотранспорте транзит вырос в два раза. При этом транзит с КНР вырос в три раза, составил 3,6 млн тонн. В прошлом году вы знаете, были завершены большие, крупные инфраструктурные проекты — это и Астана — Алматы, и Талыдкорган — Усть-Каменогорск, и Актау — Актобе — Кандагаш. В авиации также все показатели положительные. При этом основные три больших аэропорта были введены в эксплуатацию. Поэтому по каждой отрасли есть положительные сдвиги.