Токаев объявил выговор министру транспорта: Карабаев рассказал о своей реакции

Журналисты поинтересовались, как в связи с этим выговором он оценивает свою работу и появлялись ли у него мысли сложить свои полномочия.
Политический госслужащий не вправе обсуждать решения главы государства. Что касается нашего министерства и его сотрудников, все вместе будем работать над тем, чтобы своевременно и качественно исполнить те поручения президента, которые поставлены перед нами. Я, как первый руководитель этого государственного органа, буду прилагать все усилия, чтобы оправдать оказанное мне доверие.
По его словам, по итогам четырех месяцев рост транспортной отрасли составляет 22%. В прошлом году рост был 8,5%.
Что касается каждой отрасли, мы говорили, что за последние два года в автотранспорте транзит вырос в два раза. При этом транзит с КНР вырос в три раза, составил 3,6 млн тонн. В прошлом году вы знаете, были завершены большие, крупные инфраструктурные проекты — это и Астана — Алматы, и Талыдкорган — Усть-Каменогорск, и Актау — Актобе — Кандагаш. В авиации также все показатели положительные. При этом основные три больших аэропорта были введены в эксплуатацию. Поэтому по каждой отрасли есть положительные сдвиги.
Складывать свои полномочия Марат Карабаев не планирует.
Я в своей работе буду ориентироваться. Останусь. Сосредоточен для того, чтобы качественно и в свое время выполнить все поручения президента.
14 мая президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Совбеза объявил выговор министру транспорта. Глава государства поручил увеличить объемы транзитных перевозок в качестве одного из необходимых шагов для получения мультипликативного эффекта, в том числе за счет внедрения в глобальные цепочки мировых поставок.