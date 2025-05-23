СМИ: корабль-шпион из Франции следит за судами РФ на Балтике

Корабль из Франции — не единственное судно НАТО, несущее дежурство в Балтийском море. Военные корабли альянса патрулируют воды Балтики с 18 января 2025 года в рамках операции «Балтийский часовой» (Baltic Sentry), цель которой — защита подводной инфраструктуры моря. Проведение военной миссии НАТО инициировало после повреждения подводных кабелей и трубопроводов. В порывах инфраструктурных объектов чаще всего обвиняют Россию, но пока доказательств намеренного вредительства российской стороны страны Европы предоставить не смогли.