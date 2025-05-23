СМИ: корабль-шпион из Франции следит за судами РФ на Балтике

О прибытии корабля на Балтику сообщает «Интерфакс» со ссылкой на эстонские СМИ.
Миссия французского военного разведывательного корабля заключается в мониторинге судов ВМФ России и особенно ее теневого флота.
К патрулированию Dupuy de Lome приступил 21 мая. Корабль курсирует рядом с судоходными маршрутами вблизи территориальных вод России.
О разведывательном корабле французских ВМС в Балтийском море рассказал также обозреватель Тони Миколла. Он опубликовал фото Dupuy de Lome в порту Хельсинки. Судно заходило туда 20 мая.
Корабль из Франции — не единственное судно НАТО, несущее дежурство в Балтийском море. Военные корабли альянса патрулируют воды Балтики с 18 января 2025 года в рамках операции «Балтийский часовой» (Baltic Sentry), цель которой — защита подводной инфраструктуры моря. Проведение военной миссии НАТО инициировало после повреждения подводных кабелей и трубопроводов. В порывах инфраструктурных объектов чаще всего обвиняют Россию, но пока доказательств намеренного вредительства российской стороны страны Европы предоставить не смогли.