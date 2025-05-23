Первый заместитель министра обороны Казахстана совершил визит в Турцию

Стороны обсудили текущее состояние и перспективные направления двустороннего военного сотрудничества, вопросы региональной безопасности. Речь, в частности, шла о проведении военных учений, сотрудничестве в сфере образования, языковой подготовки и миротворческой деятельности. Собеседники также затронули вопросы, касающиеся совместных проектов по приобретению и производству вооружения и военной техники.