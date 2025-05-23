Слюсарь утвердил «кредитную амнистию» для донских муниципалитетов

«Со следующего года поменяем наши межбюджетные отношения, изменив распределение доходов между муниципалитетами и областным центром в пользу наших городов и районов. Считаю, надо больше денег оставлять в муниципалитете — так, чтобы ими эффективнее распоряжались на местном уровне. Тогда больше решений будет в руках у местных властей, что даст возможность более полно учитывать реальные интересы территории и жителей. На земле виднее, на что конкретно нужны деньги — на дороги, на крыши, на скверы. У муниципалитета должна быть высокая степень самостоятельности, в том числе финансовой», — заявил Слюсарь.