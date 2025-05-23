Слюсарь утвердил «кредитную амнистию» для донских муниципалитетов

На Дону такая мера поддержки применяется впервые. Порядок списания долгов утвердил врио главы региона Юрий Слюсарь.
Списание муниципалитетам бюджетных кредитов вводится в Ростовской области по аналогии с федеральной мерой, которая ранее была принята Правительством РФ по поручению Президента России. На региональном уровне муниципалитеты смогут списать до двух третей от суммы бюджетных кредитов, которые были оформлены до 1 марта 2024 года.
Для получения «кредитной амнистии» администрации муниципалитета необходимо направить освободившиеся средства на погашение коммерческих долгов, ограничить дефицит бюджета на уровне 5%, сократить объем средств по рыночным заимствованиям до 25%.
Общая сумма областной поддержки местным бюджетам составит 1,6 млрд рублей.
Также Юрий Слюсарь отметил: с 2026 года в Ростовской области будут скорректированы подходы в выстраивании межбюджетных отношений региона с городами и районами.
«Со следующего года поменяем наши межбюджетные отношения, изменив распределение доходов между муниципалитетами и областным центром в пользу наших городов и районов. Считаю, надо больше денег оставлять в муниципалитете — так, чтобы ими эффективнее распоряжались на местном уровне. Тогда больше решений будет в руках у местных властей, что даст возможность более полно учитывать реальные интересы территории и жителей. На земле виднее, на что конкретно нужны деньги — на дороги, на крыши, на скверы. У муниципалитета должна быть высокая степень самостоятельности, в том числе финансовой», — заявил Слюсарь.