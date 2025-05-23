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Путин поддержал идею Минниханова ввести льготную ипотеку для семей с детьми до 14 лет

Президент России Владимир Путин поддержал идею Раиса Татарстана Рустама Минниханова распространить льготную ипотеку на семьи с детьми до 14 лет, а также на семьи участников специальной военной операции.

Источник: ИА Татар-информ

Соответствующее поручение дал глава государства по итогам заседания президиума Государственного совета РФ «О развитии инфраструктуры для жизни», на котором Раис РТ и выдвинул соответствующую инициативу.

Правительство РФ и Комиссия Госсовета по направлению «Инфраструктура для жизни», которую возглавляет Минниханов, должны представить свои предложения по этому вопросу к 15 июня текущего года.

«просим рассмотреть [распространение] условий семейной ипотеки на семьи с детьми хотя бы до 14 лет, а также на семьи участников и ветеранов специальной военной операции», — заявил на апрельском совещании Раис Татарстана.

Кроме того, он призвал дифференцировать лимит семейной ипотеки по субъектам Федерации исходя из средней стоимости квадратного метра и количества членов семьи. По его словам, это предложение внесли 38 регионов.

Помимо этого, руководитель республики обратился к Правительству РФ и Банку России с просьбой создать действенный механизм по контролю за соблюдением банками прав и законных интересов ипотечных заемщиков (предложение было внесено 23 субъектами Федерации).