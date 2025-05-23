Межрегиональная конференция: вузы России и Узбекистана подписали более 15 документов

Открывается новая страница в развитии сотрудничества в области образования между нашими странами. Проект «Российский учитель за рубежом» может выступить кадровым ресурсом для открытия на базе национальных школ Республики так называемых предуниверсариев, которые не только формируют у учащихся научное мировоззрение, но готовят к поступлению в профильные российские вузы. Это принципиально иной уровень сотрудничества в направлении повышения качества реализации общеобразовательных программ естественно-научного цикла. Именно поэтому предложенная нами модель взаимодействия вызвала такой большой интерес.