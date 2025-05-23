Мэр Екатеринбурга о качестве уборки города: «Никуда не годится»

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, глава поставил руководителям районов задачу объединить усилия для уборки уральской столицы в соответствии с установленными стандартами.
Никуда не годится работа по уборке. У нас все стандарты по содержанию города установлены, и их выполнение надо контролировать. И делать это необходимо с раннего утра, до того, как люди выезжают на работу.
Он отметил, что в администрации перераспределили полномочия для того, чтобы был виден результат.
«Надо соответствовать тому стандарту, который мы для себя установили», — призвал мэр.
Напомним, на прошлой неделе Алексей Орлов подвел итоги месячника чистоты в уральской столице. Он остался недоволен работой и пообещал «жесткие кадровые решения».