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Мэр Екатеринбурга о качестве уборки города: «Никуда не годится»

Сегодня, 23 мая, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов на рабочем совещании вновь устроил разнос из-за качества уборки города.

Источник: Nakanune.ru

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, глава поставил руководителям районов задачу объединить усилия для уборки уральской столицы в соответствии с установленными стандартами.

Никуда не годится работа по уборке. У нас все стандарты по содержанию города установлены, и их выполнение надо контролировать. И делать это необходимо с раннего утра, до того, как люди выезжают на работу.

заявил Орлов

Он отметил, что в администрации перераспределили полномочия для того, чтобы был виден результат.

«Надо соответствовать тому стандарту, который мы для себя установили», — призвал мэр.

Напомним, на прошлой неделе Алексей Орлов подвел итоги месячника чистоты в уральской столице. Он остался недоволен работой и пообещал «жесткие кадровые решения».