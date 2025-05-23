Беларусь и Сербия нацелены на углубление межпарламентского взаимодействия

«Я рад возможности встретиться вновь. Хотел бы подчеркнуть, что в последнее время наметилась активная динамика наших контактов на межправительственном уровне, по межпарламентской линии. Признательны за участие в наблюдении за президентскими выборами, целый ряд депутатов Народной скупщины принимали в этом участие. И, конечно, последний визит и приглашение, которое мы получили, подтверждает нашу нацеленность на развитие и углубление межпарламентского взаимодействия», — сказал Сергей Алейник.
По его словам, у наших стран много общего. «Нас связывают узы дружбы, славянское братство. Мы очень схожи в отстаивании нашего национального суверенитета и независимости, в выстраивании национальных интересов на международных площадках. Мы последовательны в нашей поддержке территориальной целостности Сербии и не раз это демонстрировали на различных международных площадках, не только на двустороннем уровне», — отметил парламентарий.
«Мы заинтересованы в развитии не только межпарламентского диалога, но и конкретных направлений двустороннего сотрудничества. Торгово-экономическое сотрудничество тоже демонстрирует небольшую динамику роста. Конечно, в условиях санкционного, политического давления, которое испытывает и Сербия, и Беларусь, мы делаем все возможное. Но значительный потенциал остается пока не реализованным. Думаю, что нам надо приложить усилия к возобновлению работы межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая могла бы найти дополнительные возможности для увеличения торгово-экономического взаимодействия, инвестиционного сотрудничества, возможно, и в других сферах», — подчеркнул председатель комиссии.
«Мы открыты не только к диалогу, но и конкретному сотрудничеству, — отметил Сергей Алейник. — Большой потенциал в социально-гуманитарной сфере: образование, здравоохранение, культура, спорт, туризм. И, конечно, мы, как палата территориального представительства, заинтересованы в развитии и углублении наших межрегиональных связей. Сегодня у нас подписано 17 соглашений между регионами Беларуси и Сербии. Нам надо задействовать этот потенциал более активно».