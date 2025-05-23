Беларусь и Сербия нацелены на углубление межпарламентского взаимодействия

«Мы заинтересованы в развитии не только межпарламентского диалога, но и конкретных направлений двустороннего сотрудничества. Торгово-экономическое сотрудничество тоже демонстрирует небольшую динамику роста. Конечно, в условиях санкционного, политического давления, которое испытывает и Сербия, и Беларусь, мы делаем все возможное. Но значительный потенциал остается пока не реализованным. Думаю, что нам надо приложить усилия к возобновлению работы межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая могла бы найти дополнительные возможности для увеличения торгово-экономического взаимодействия, инвестиционного сотрудничества, возможно, и в других сферах», — подчеркнул председатель комиссии.