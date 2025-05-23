Лавров назвал неэлегантным выбор Ватикана местом для встречи с Украиной

Накануне The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что следующий раунд переговоров Москвы и Киева может пройти в Ватикане в середине июня. По данным собеседников Bloomberg, встреча может состояться и на следующей неделе, если Москва примет Ватикан в качестве посредника. О готовности к этой роли говорил новый папа римский Лев XIV. В Кремле заявили об отсутствии конкретных договоренностей на этот счет.