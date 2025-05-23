Лавров назвал неэлегантным выбор Ватикана местом для встречи с Украиной

Проведение переговоров России и Украины в Ватикане нереалистично, сроки и место встречи пока не определены, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на конференции «Исторические южно-русские земли, национальная идентичность и самоопределение народов».
«Там фантазируют многие люди, когда, где [встреча] состоится. Нет у нас сейчас никаких идей, — сказал он. — Я хочу сказать, чтобы не тратили умственные способности на проработку вариантов, которые не очень реалистичны. Представьте себе Ватикан как место проведения переговоров, немножко это неэлегантно».
Лавров уточнил, что речь идет о встрече представителей двух православных стран «на католической площадке», что, по его мнению, будет «не очень комфортно» для самого Ватикана.
Накануне The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что следующий раунд переговоров Москвы и Киева может пройти в Ватикане в середине июня. По данным собеседников Bloomberg, встреча может состояться и на следующей неделе, если Москва примет Ватикан в качестве посредника. О готовности к этой роли говорил новый папа римский Лев XIV. В Кремле заявили об отсутствии конкретных договоренностей на этот счет.
Первые с 2022 года прямые переговоры России и Украины состоялись в Стамбуле 16 мая. Стороны договорились об обмене военнопленными «1000 на 1000» и формировании условий прекращения огня. Как пишет Bloomberg, Россия рассчитывает продолжить переговоры «на техническом уровне» в Турции.