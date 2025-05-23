Токаев обсудил с Закиевой защиту прав детей и меры поддержки

Уполномоченный по правам ребенка рассказала о ходе исполнения поручений Главы государства, реализации принятых законов. В частности, об активизации работы по созданию центров реабилитации и развития детей с особыми потребностями. В настоящее время Фонд «Қазақстан халқына» совместно с партнерами открыл 49 реабилитационных центров, в которых оказываются услуги детям с особыми потребностями.