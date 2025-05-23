СМИ: Госдеп одобрил поставку Эстонии ракет для ПТРК Javelin почти на $300 млн

Речь идет о продаже 800 ракет FGM-
«Потенциальная продажа повысит способность Эстонии противостоять текущим и будущим угрозам, обеспечит надежные силы сдерживания противников и позволит участвовать в операциях НАТО», — говорится в заявлении Минобороны США. Кроме того, эти поставки будут способствовать оперативной совместимости с силами США и НАТО.
ПТРК Javelin предназначен для поражения самонаводящимися ракетами танков и прочей бронетехники на удалении до 2,5 километра, уточняет ERR. Силы обороны Эстонии приняли комплексы Javelin на вооружение в 2015 году.
За несколько недель до начала боевых действий на Украине в феврале 2022 года Эстония передала значительное количество ПТРК Javelin Киеву. Считается, что именно эти ПТРК сыграли важную роль в остановке наступления на Киев, отмечает ERR.
Основными подрядчиками в рамках сделки станут совместные предприятия RTX Corporation в Аризоне и Lockheed Martin во Флориде.
Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны уже провело необходимую сертификацию, уведомив в четверг конгресс о возможной продаже.