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СМИ: Госдеп одобрил поставку Эстонии ракет для ПТРК Javelin почти на $300 млн

Государственный департамент США одобрил поставку ракет для переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin и связанного с ними оборудования в Эстонию. Об этом в четверг сообщил Пентагон.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Речь идет о продаже 800 ракет FGM-148 °F, а также 84 командно-пусковых блоков и учебных снарядов. Также Эстония получит запчасти и сопутствующее оборудование и сможет воспользоваться услугами по обучению эксплуатации и обслуживанию. Ориентировочная стоимость сделки составляет 296 млн долларов, пишет Anadolu.

«Потенциальная продажа повысит способность Эстонии противостоять текущим и будущим угрозам, обеспечит надежные силы сдерживания противников и позволит участвовать в операциях НАТО», — говорится в заявлении Минобороны США. Кроме того, эти поставки будут способствовать оперативной совместимости с силами США и НАТО.

ПТРК Javelin предназначен для поражения самонаводящимися ракетами танков и прочей бронетехники на удалении до 2,5 километра, уточняет ERR. Силы обороны Эстонии приняли комплексы Javelin на вооружение в 2015 году.

За несколько недель до начала боевых действий на Украине в феврале 2022 года Эстония передала значительное количество ПТРК Javelin Киеву. Считается, что именно эти ПТРК сыграли важную роль в остановке наступления на Киев, отмечает ERR.

Основными подрядчиками в рамках сделки станут совместные предприятия RTX Corporation в Аризоне и Lockheed Martin во Флориде.

Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны уже провело необходимую сертификацию, уведомив в четверг конгресс о возможной продаже.