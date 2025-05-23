Лукашенко о ГОКе в Любанском районе: сравнить эту стройку можно с атомной станцией

23 мая, Любанский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сравнил строительство горно-обогатительного комплекса (ГОК) в Любанском районе со строительством АЭС, передает корреспондент БЕЛТА.
«Сравнить эту стройку можно с атомной станцией. Конечно, атомная станция посложнее, не все мы там умеем делать. Но уже сейчас научились. А это — собственными руками. В этом году мы закончим это строительство», — сказал глава государства.
Как доложили Президенту, на сегодняшний момент на ГОКе в Любанском районе уже ведутся работы на горизонте, начата добыча руды. На строительстве задействованы более трех десятков белорусских организаций, причем с начала года темпы работ нарастили в три раза. Проектом предусмотрено строительство на обогатительной фабрике двух линий, каждая проектной мощностью 1 млн т хлорида калия в год. Готовность одной из них уже составляет около 90%. В ближайшее время планируется начать подачу на нее руды и приступить к производству удобрений.
Лукашенко рассказал о двух путях в развитии производственной сферы Беларуси Лукашенко: продажа калийных удобрений вышла на досанкционный уровень.
На предприятии будут производиться высококачественные калийные удобрения — так называемый белый калий. Данный продукт пользуется высоким спросом на мировом рынке. В основном экспорт планируется в Китай.
Белый калий используется в том числе для производства других удобрений. «Мы сейчас рассматриваем также возможность переработки получаемых калийных удобрений и строительства дополнительного производства (таких продуктов. — Прим. БЕЛТА), как, например, нитрат калия, сульфат калия, чтобы также получать добавленную стоимость», — доложил первый заместитель директора ГОКа Иван Головатый.
«Если где-то в чем-то мы можем углубляться, надо продолжать строительство. Все, что нам нужно, нужно делать», — поручил белорусский лидер.
В целом к 2026 году предприятие войдет в нормальный режим работы и постепенно будет наращивать мощности до проектного уровня.
В добываемой руде полезного продукта только 25%, и это неплохой средний показатель. Получается, что, например, из 100 кг добытой руды 75 кг — это отходы. Александр Лукашенко в связи с этим вновь поднял данную тему: «Надо думать, что делать с этими отходами. В Солигорске и здесь. Нам надо принять какое-то решение по этому вопросу. Надо думать, что мы будем делать с этими отходами. Обязательно».
Президент обратил внимание на социально-экономическое развитие Любанского района и непосредственно города Любань. Здесь надо будет строить современное жилье, социальные объекты по примеру Островца, где построена БелАЭС, или города калийщиков — Солигорска.
«Здесь должен быть еще один индустриальный центр. Ну если не центр уже, то наполовину центр. Любань, во-первых, красивый будет город. Природа здесь хорошая. Мы это должны сберечь. Но Любань надо отстраивать, как в Солигорске, как в Островце. Поэтому школы, поликлиники, детские садики… Пока без излишеств. Надо людям дать, где жить. И жилье по инвестиционной программе мы сюда переориентируем. Дофинансирование будет в приоритетном порядке. Здесь все должно быть идеально, — сказал Александр Лукашенко. — Объект построен. Люди нужны. Под это мы строим социальную инфраструктуру. Для людей будем делать все. Арендное жилье под производство. Именно под производство. Производство, жилье, вся социальная инфраструктура. Тогда будет толк в стране».
Что касается калийной отрасли Беларуси, то ее планируется и в дальнейшем развивать, осваивая имеющиеся месторождения. «Я исхожу из простой крестьянской житейской мудрости — без питания и одежды человек существовать не может», — сказал Александр Лукашенко.
В этом плане он упомянул сотрудничество Беларуси со странами Африки, которые заинтересованы в белорусских продуктах питания и других товарах, технологиях: «Им надо, население растет. Они не будут колониально зависимыми и недоразвитыми. У них там под ногами — от золота до редкоземельных металлов, у них деньги уже появляются».
Золотой стандарт развития районов намерены тиражировать в Беларуси. Лукашенко рассказал, кто на очереди «Жим будет серьезный». Лукашенко рассказал о планах ознакомиться с производством и использованием топливных пеллет.
При этом многие партнеры нацелены на сотрудничество именно с Беларусью благодаря ее искренней политике. «Та политика, которую мы проводили несколько десятков лет, дала эффект. Главное — не обманывать. Говорят: “Вы пообещаете — сделаете”. Африку надо кормить. В Азии просто огромное население», — сказал Президент.
Александр Лукашенко также рассказал, что председатель Миноблисполкома Алексей Кушнаренко его приятно удивил. Речь о состоянии территорий, что Президент мог наблюдать с вертолета по пути следования в Любанский район. «Я в окно смотрю, изучаю. Не узнаю Любанский район, Солигорский, Слуцкий. Они всегда были неплохими, но я вообще не узнаю. Европа отдыхает, — поделился впечатлениями глава государства. — Молодец, сделано здорово. Поля обработаны, каналы очищаются. Не все, правда, очистил».
Глава государства дал руководству предприятия и области ряд поручений по дальнейшему наведению порядка и благоустройству. -0-
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