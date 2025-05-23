Лукашенко о ГОКе в Любанском районе: сравнить эту стройку можно с атомной станцией

«Здесь должен быть еще один индустриальный центр. Ну если не центр уже, то наполовину центр. Любань, во-первых, красивый будет город. Природа здесь хорошая. Мы это должны сберечь. Но Любань надо отстраивать, как в Солигорске, как в Островце. Поэтому школы, поликлиники, детские садики… Пока без излишеств. Надо людям дать, где жить. И жилье по инвестиционной программе мы сюда переориентируем. Дофинансирование будет в приоритетном порядке. Здесь все должно быть идеально, — сказал Александр Лукашенко. — Объект построен. Люди нужны. Под это мы строим социальную инфраструктуру. Для людей будем делать все. Арендное жилье под производство. Именно под производство. Производство, жилье, вся социальная инфраструктура. Тогда будет толк в стране».