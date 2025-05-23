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Путин согласился с идеей Минниханова изменить нормативы строительства школ и детсадов

Президент России Владимир Путин согласился с предложением Раиса Татарстана Рустама Минниханова изменить нормативы по строительству школ и детских садов.

Глава государства дал соответствующие поручения по итогам заседания президиума Государственного совета РФ «О развитии инфраструктуры для жизни», на котором Раис РТ и обратил внимание на проблему.

В частности, предполагается:

— предоставить властям регионов право переносить сроки строительства объектов социальной инфраструктуры при реализации проектов по строительству жилья,

— установить мораторий на срок до пяти лет на изменение требований к строительству объектов социальной инфраструктуры во избежание их удорожания,

— пересмотреть нормативы градостроительного проектирования относительно доступности объектов социальной инфраструктуры, исходя из количества пользующихся ими граждан, уровня их мобильности граждан и обеспеченности транспортными услугами, демографического прогноза (регионы смогут устанавливать особенности пешеходной и транспортной доступности таких объектов),

— дифференцированно подходить к установлению и. применению санитарно-эпидемиологических требований в отношении строительства и реконструкции школьных зданий в условиях стесненной городской застройки (в том числе чтобы реконструировать их без увеличения площади земельных участков).

Правительство РФ и Комиссия Госсовета по направлению «Инфраструктура для жизни», которую возглавляет Минниханов, должны представить свои предложения по этим и ряду других вопросов к 15 июня текущего года.