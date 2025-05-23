Путин согласился с идеей Минниханова изменить нормативы строительства школ и детсадов

Глава государства дал соответствующие поручения по итогам заседания президиума Государственного совета РФ «О развитии инфраструктуры для жизни», на котором Раис РТ и обратил внимание на проблему.
В частности, предполагается:
— предоставить властям регионов право переносить сроки строительства объектов социальной инфраструктуры при реализации проектов по строительству жилья,
— установить мораторий на срок до пяти лет на изменение требований к строительству объектов социальной инфраструктуры во избежание их удорожания,
— пересмотреть нормативы градостроительного проектирования относительно доступности объектов социальной инфраструктуры, исходя из количества пользующихся ими граждан, уровня их мобильности граждан и обеспеченности транспортными услугами, демографического прогноза (регионы смогут устанавливать особенности пешеходной и транспортной доступности таких объектов),
— дифференцированно подходить к установлению и. применению санитарно-эпидемиологических требований в отношении строительства и реконструкции школьных зданий в условиях стесненной городской застройки (в том числе чтобы реконструировать их без увеличения площади земельных участков).
Правительство РФ и Комиссия Госсовета по направлению «Инфраструктура для жизни», которую возглавляет Минниханов, должны представить свои предложения по этим и ряду других вопросов к 15 июня текущего года.