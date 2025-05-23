СМИ: США просили исключить Мединского из переговоров с Украиной

Помощник президента руководил российской делегацией на встрече с украинцами в Турции 16 мая. Команду Киева на переговорах возглавлял глава Минобороны Рустем Умеров. По окончании встречи Мединский выступил с заявлением. Помощник президента РФ сообщил, что стороны пришли к соглашению по обмену военнопленными по формуле: «1000 на 1000». Российская сторона приняла к сведению запрос Киева на встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского. Также стороны обязались обменяться перечнем условий для заключения перемирия.