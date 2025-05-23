СМИ: США просили исключить Мединского из переговоров с Украиной

Помощник президента руководил российской делегацией на встрече с украинцами в Турции 16 мая. Команду Киева на переговорах возглавлял глава Минобороны Рустем Умеров. По окончании встречи Мединский выступил с заявлением. Помощник президента РФ сообщил, что стороны пришли к соглашению по обмену военнопленными по формуле: «1000 на 1000». Российская сторона приняла к сведению запрос Киева на встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского. Также стороны обязались обменяться перечнем условий для заключения перемирия.
С инициативой провести второй раунд российско-украинских переговоров в Ватикане в тот же день выступил папа римский Лев XIV.
20 мая представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия приветствует усилия государств, направленные на урегулирование украинского кризиса. Он уточнил, что решение по месту проведения следующей встречи команд Москвы и Киева не принималось. 21 мая он добавил, что Кремль не получал предложений от Ватикана по организации переговоров.
Посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник сообщил, что очередная встреча команд переговорщиков Москвы и Киева может состояться в Ватикане, но окончательное решение о месте проведения второго раунда переговоров не принималось. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал встречу с Украиной в Ватикане нереалистичной.