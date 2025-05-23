Решений и договоренностей по следующей площадке переговоров РФ и Украины пока нет.
Разумеется, это решение не может приниматься одной стороной, для этого нужно согласие двух сторон. Когда время придет, это решение будет естественно принято.
Киевский режим демонстрирует свою сущность, нападая на гражданские объекты. Российские военные эффективно борются с атаками украинских БПЛА.
Желание Совета ЕС лишить Венгрию права голоса является проявлением внутриевропейских противоречий.
В самом ЕС сейчас, конечно, наблюдаются определенные противоречия. Существует такой определенный мейнстрим еэсовский, европейский, который абсолютно не нравится целому ряду европейских стран, которые являются сторонниками более самостоятельной политики, суверенной политики, которые являются сторонниками неущемления собственных интересов.
23 мая Владимир Путин проведет заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству РФ.
Будут подводиться итоги ВТС за 2024 год и, конечно же, обсуждаться перспективы развития военно-технического сотрудничества, экспорта российских вооружений и так далее.
Также в течение дня президента ожидают рабочие встречи, которые не носят публичный характер.