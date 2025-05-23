Трамп сообщил, что Россия и Украина обменялись военнопленными

Договоренности об обмене военнопленных по формуле «1000 на 1000» Украина и Россия достигли на первых с 2022 года прямых переговорах в Стамбуле 16 мая. Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов анонсировал его на текущей неделе. Москва и Киев не называли конкретную дату. Этот процесс разобьют на несколько дней, так как за сутки его технически сложно провести, сообщал Саралиев.