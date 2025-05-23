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Трамп сообщил, что Россия и Украина обменялись военнопленными

Россия и Украина завершили крупный обмен военнопленными, сообщил президент США Дональд Трамп. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Источник: Reuters

По словам Трампа, обмен завершился «только что». «Поздравляем обе стороны с успешным завершением переговоров. Возможно, это станет началом чего-то большого?», — написал Трамп.

Ранее Кремль подтвердил передачу Киеву списка для обмена «1000 на 1000».

РБК обратился за комментарием к депутату Госдумы Шамсаилу Саралиеву и в аппарат уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.

Договоренности об обмене военнопленных по формуле «1000 на 1000» Украина и Россия достигли на первых с 2022 года прямых переговорах в Стамбуле 16 мая. Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов анонсировал его на текущей неделе. Москва и Киев не называли конкретную дату. Этот процесс разобьют на несколько дней, так как за сутки его технически сложно провести, сообщал Саралиев.

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