Полковник Ходаренок: глубина буферной зоны на границе должна достигать 1000 км

Так президент ответил на просьбу курских чиновников создать буферную зону в Сумской области Украины. Как известно, даже шутки президента России имеют под собой вполне материальную основу. И кто знает, вполне возможно, что параметры буферной зоны и сроки ее создания уже определены соответствующей оперативной директивой Верховного главнокомандующего.